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В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 61-летнего мужчины

В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 61-летнего мужчины
Происшествия, 
Пожар произошёл ночью

Ночью 17 марта в селе Романовка Баунтовского района Бурятии пожарные нашли в горящем доме тело погибшего мужчины.

Когда пожарные прибыли на место, дом полыхал изнутри, огнём также была охвачена дощатая веранда.

- В ходе тушения внутри дома обнаружен погибший 61-летний мужчина, предположительно, собственник дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара дом и веранда уничтожены.

По предварительным данным, причиной трагедии можно стать неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», по этой причине погиб 62-летний мужчина в селе Алла Курумканского района. Пожар произошёл в частном доме ночью 15 марта. 
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