Пожар произошёл ночью
Ночью 17 марта в селе Романовка Баунтовского района Бурятии пожарные нашли в горящем доме тело погибшего мужчины.
Когда пожарные прибыли на место, дом полыхал изнутри, огнём также была охвачена дощатая веранда.
- В ходе тушения внутри дома обнаружен погибший 61-летний мужчина, предположительно, собственник дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара дом и веранда уничтожены.
По предварительным данным, причиной трагедии можно стать неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», по этой причине погиб 62-летний мужчина в селе Алла Курумканского района. Пожар произошёл в частном доме ночью 15 марта.
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 61-летнего мужчины
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