В Улан-Удэ пьяный парень целился в прохожих из пистолета

ЧП произошло на улице Сахьяновой



Утром 17 марта в столице Бурятии пьяный молодой человек с пистолетом немало испугал прохожих. ЧП произошло на улице Сахьяновой вблизи магазина «Мегахенд».



Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» рассказали, что вооружённый парень целился в стоявшую рядом с магазином девушку.



На помощь поспешили сотрудники частного охранного предприятия, которые скрутили молодого человека. Один из охранников рассказал, как это произошло, видео опубликовала в своём Telegram-канале телекомпания «Тивиком».



- Он сначала зарядил (пистолет – прим. ред.), в нас целился. Мы ему кричим: «Брось», он его бросил. Стали подходить, он его схватил, опять стал целиться, но не успел. Пистолет забрали, задержали. Вызвали полицию, «скорую», - рассказал сотрудник ЧОПа.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что молодого человека 2000 года рождения уже доставили в полицию, он оказался уроженцем Кяхтинского района, ранее дважды судимый за кражи. Установлено, что пистолет пневматический. Оружие изъяли.



- В 9:14 в полицию поступило сообщение, что мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя неадекватно, обнажил оружие. По словам обратившегося, мужчина задержан сотрудниками частного охранного предприятия. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Мотивы произошедшего поступка устанавливаются.



