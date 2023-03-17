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В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина

В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Работница магазина оказала сопротивление

Вечером 15 марта в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии произошло разбойное нападение на продуктовый магазин. Преступник, на котором была балаклава, напал на продавщицу и порезал её ножом.

Налётчика скрутили приехавшие по сигналу тревожной кнопки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

- Прибывшие сотрудники обезвредили в магазине мужчину в балаклаве и с ножом в руках. В ходе осмотра помещений росгвардейцы обнаружили работницу магазина с окровавленной рукой и вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали потерпевшую с порезом кисти руки, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что пьяный житель соседнего села пришёл в магазин за алкоголем. Он стал угрожать продавщице ножом, а затем напал на неё. В ходе борьбы он порезал женщину, а после попытался похитить деньги из кассы.

Благодаря тому, что работница магазина во время борьбы нажала кнопку экстренного вызова помощи, нападавший был задержан на месте преступления.

В отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, ведется следствие.

Пострадавшая женщина, отойдя от произошедшего, благодарила сотрудников вневедомственной охраны: «Спасибо, ребята, что вы так быстро приехали».

Росгвардия

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