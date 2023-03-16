В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от преследования









При проверке по учётным данным выяснилось, что права управления транспортом он не имеет и, более того, ранее неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД за нарушения в области дорожного движения. Так, полтора месяца назад за вождение в нетрезвом виде он был привлечён к административной ответственности в Тарбагатайском районе. Однако вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения.



В отношении злостного нарушителя составлены протоколы за отказ от прохождения освидетельствования, а также невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке. Молодой человек будет подвергнут и уголовному преследованию - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).





В Улан-Удэ автоинспекторы задержали 22-летнего нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от преследования.Всё произошло ночью 11 марта. В Октябрьском районе Улан-Удэ внимание инспекторов дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль Honda Legend. Однако водитель по требованию не остановился и, увеличив скорость, попытался скрыться.- Автоинспекторы начали преследование нарушителя и вскоре его задержали. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 22-летний молодой человек не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Травм в ДТП горожанин не получил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.