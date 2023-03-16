Экспертиза установила, что у мужчины имеются признаки органического расстройства
В Улан-Удэ перед Советским районным судом предстал местный житель, пытавшийся ограбить ювелирный магазин.
Согласно материалам дела, мужчина зашёл в ювелирный и обратился к продавцу с просьбой показать ему серебряные цепи. Сотрудница помогла ему с выбором: больше всего покупателю приглянулось украшение стоимостью 7660 рублей.
Мужчина взял цепочку в руки, после чего предупредил: «Убегаю!» И быстро покинул территорию салона. Далее он хотел спуститься на первый этаж к выходу, но там стоял охранник, и грабитель решил бежать на этаж повыше. Когда он убегал с цепью, слышал, что продавец бежит за ним и требует вернуть цепь, но на её просьбы не реагировал.
Продавец догнала преступника, когда он прятался в проёме двери на втором этаже. Грабитель вернул девушке похищенное украшение.
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины имеются признаки органического расстройства. Однако согласно заключению врачей, «степень изменений психики выражена не столь значительно и не лишала его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого деяния». В материалах суда также отмечается, что подсудимый принимал участие в боевых действиях, из-за чего «получил болезненное состояние здоровья».
Впрочем, экспертиза показала, что мужчина может осознавать свои действия и руководить ими. При этом он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал горожанина виновным по статье «Покушение на грабёж». Его приговорили к 160 часам обязательных работ.
Улан-удэнец перед ограблением ювелирного предупредил, что сейчас убежит
Происшествия, Фото:
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