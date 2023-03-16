В Бурятии гараж с домом чуть не сгорели из-за искры

Пожар произошёл ночью



В ночь с 15 на 16 марта загорелся гараж по улице Кодунская в селе Хоринск в Бурятии. приехавшие пожарные обнаружили тление потолка дощатого гаража, пристроенного к дому.



- На момент возгорания собственница строения находилась дома. Возгорание она обнаружила самостоятельно и сообщила в пожарную охрану, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Огонь повредил потолок гаража.



По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство дымоходов, из-за чего искра из трубы попала под кровлю



