Пожар произошёл ночью
В ночь с 15 на 16 марта загорелся гараж по улице Кодунская в селе Хоринск в Бурятии. приехавшие пожарные обнаружили тление потолка дощатого гаража, пристроенного к дому.
- На момент возгорания собственница строения находилась дома. Возгорание она обнаружила самостоятельно и сообщила в пожарную охрану, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Огонь повредил потолок гаража.
По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство дымоходов, из-за чего искра из трубы попала под кровлю
В Бурятии гараж с домом чуть не сгорели из-за искры
Происшествия, Фото:
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