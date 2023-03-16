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Читинец пронёс мимо кассы 69 футболок, 12 бутылок геля и пену для бритья

Читинец пронёс мимо кассы 69 футболок, 12 бутылок геля и пену для бритья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил свыше 17 тысяч рублей

В полицию Читы поступило заявление о краже бытовой химии и одежды из магазина на улице Советская. Вор пронёс мимо кассы пакет, в который положил 12 бутылок геля для душа, пену для бритья и 69 детских футболок. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.

- Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленные в торговых залах, сотрудники полиции установили, что к краже причастен неоднократно судимый 35-летний читинец. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по девяти фактам хищения имущества аналогичным способом, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Мужчину доставили в отдел полиции. По его словам, украденный товар он успел сбыть за три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

кража

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