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Житель Бурятии прятал наркотики в сломанном холодильнике

Житель Бурятии прятал наркотики в сломанном холодильнике
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Об этом рассказала мать подозреваемого

В Бичурском районе полицейские изъяли более около 2,5 килограммов марихуаны у местного жителя, сообщили в МВД по Бурятии.

Вечером 26 февраля в частном доме в селе Бичура сработала кнопка тревожной сигнализации. Туда отправились росгвардейцы. Выяснилось, что на помощь их позвала 73-летняя пенсионерка, сильно пьяный сын которой устроил дебош.

- 50-летнего нетрезвого мужчину правоохранители доставили для разбирательства в отдел полиции. Тем временем на место происшествия выехал участковый уполномоченный. В ходе беседы с пенсионеркой он выяснил, что её сын хранит в ограде дома наркотическое средство. Прибывшая следственно-оперативной группа пакет и коробку с марихуаной общей массой около 2,5 килограммов изъяли из старого сломанного холодильника на придомовой территории, - сообщили в министерстве внутренних дел.

Мужчина признался, что коноплю собрал в августе 2022 года для личного пользования. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП.

Сельчанин ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

наркотики

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