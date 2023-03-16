Житель Бурятии прятал наркотики в сломанном холодильнике

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Об этом рассказала мать подозреваемого



В Бичурском районе полицейские изъяли более около 2,5 килограммов марихуаны у местного жителя, сообщили в МВД по Бурятии.



Вечером 26 февраля в частном доме в селе Бичура сработала кнопка тревожной сигнализации. Туда отправились росгвардейцы. Выяснилось, что на помощь их позвала 73-летняя пенсионерка, сильно пьяный сын которой устроил дебош.



- 50-летнего нетрезвого мужчину правоохранители доставили для разбирательства в отдел полиции. Тем временем на место происшествия выехал участковый уполномоченный. В ходе беседы с пенсионеркой он выяснил, что её сын хранит в ограде дома наркотическое средство. Прибывшая следственно-оперативной группа пакет и коробку с марихуаной общей массой около 2,5 килограммов изъяли из старого сломанного холодильника на придомовой территории, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Мужчина признался, что коноплю собрал в августе 2022 года для личного пользования. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП.



Сельчанин ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Подрабатывает случайными заработками.



Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.



