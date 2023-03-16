В Бурятии горел автомобиль Toyota Passo

Предварительной причиной названо короткое замыкание в моторном отсеке



15 марта загорелся автомобиль на окраине села Могойто Курумканского района Бурятии.



Когда прибыли пожарные, горел моторный отсек автомобиля Toyota Passo. Открытый огонь был ликвидирован за пять минут.



- Причиной пожара послужило короткое замыкание в моторном отсеке. Замыкание произошло во время движения. Пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждён автомобиль на площади 1 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



