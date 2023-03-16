Предварительной причиной названо короткое замыкание в моторном отсеке
15 марта загорелся автомобиль на окраине села Могойто Курумканского района Бурятии.
Когда прибыли пожарные, горел моторный отсек автомобиля Toyota Passo. Открытый огонь был ликвидирован за пять минут.
- Причиной пожара послужило короткое замыкание в моторном отсеке. Замыкание произошло во время движения. Пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждён автомобиль на площади 1 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горел автомобиль Toyota Passo
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