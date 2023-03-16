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«Я тебе кадык вырву!»: Житель Бурятии покусал полицейского

«Я тебе кадык вырву!»: Житель Бурятии покусал полицейского
Происшествия, 
Мужчину отправится за решётку

В сентябре 2022 года в Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии было совершено нападение на сотрудника полиции. Пьяный мужчина схватил полицейского за шею и укусил его в губы.

- «Я тебе сейчас кадык вырву!» - выкрикивал пьяный гражданин.

Полицейский, защищаясь, подставил правую руку, но нападавший всё-таки укусил его, а также ударил по лицу. В материалах дела говорится, что мужчина «причинил сотруднику полиции физическую боль и повреждения в виде рвано-ушибленной раны нижней губы».

- В ходе судебного разбирательства доводы подсудимого о том, что он ударил сотрудника полиции, оказывая сопротивление, не нашли своего подтверждения. Они были опровергнуты совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями потерпевшего, свидетелей, в связи с чем признаны судом несостоятельными и расценены как тактика защиты, попытка смягчить или избежать предусмотренной законом ответственности за совершенное преступление, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

Нападавшего мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

насилие в отношении представителя власти полиция

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