«Я тебе кадык вырву!»: Житель Бурятии покусал полицейского



Полицейский, защищаясь, подставил правую руку, но нападавший всё-таки укусил его, а также ударил по лицу. В материалах дела говорится, что мужчина «причинил сотруднику полиции физическую боль и повреждения в виде рвано-ушибленной раны нижней губы».



- В ходе судебного разбирательства доводы подсудимого о том, что он ударил сотрудника полиции, оказывая сопротивление, не нашли своего подтверждения. Они были опровергнуты совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями потерпевшего, свидетелей, в связи с чем признаны судом несостоятельными и расценены как тактика защиты, попытка смягчить или избежать предусмотренной законом ответственности за совершенное преступление, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



Нападавшего мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.





В сентябре 2022 года в Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии было совершено нападение на сотрудника полиции. Пьяный мужчина схватил полицейского за шею и укусил его в губы.- «Я тебе сейчас кадык вырву!» - выкрикивал пьяный гражданин.