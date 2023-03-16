В Иркутске задержали грабителей, напавших на доставщика еды

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они угрожали ему ножом и перцовым баллончиком



15 марта в Иркутске напали на 21-летнего сотрудника службы доставки еды.



Он рассказал полицейским, что ночью двое неизвестных похитили у него дорогостоящий смартфон. Преступники угрожали перцовым баллончиком и ножом.



Молодой человек подробно описал приметы грабителей, после чего всем наружным нарядам незамедлительна была передана ориентировка.



- Двигаясь по улице Советская, экипаж дорожно-патрульной службы заметил двоих граждан, подходивших под описание. Их доставили в ОВД для установления личности. Среди предметов, находившихся у 24 и 32-летних мужчин, полицейские обнаружили нож, перцовый распылитель, а также залоговый билет, выданный одним из ломбардов. В ломбард подозреваемые сбыли похищенный гаджет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе один из задержанных отрицал свою вину, заявив, что не знает, за что задержан.



- Почему задержаны сотрудниками полиции?

- Без понятия вообще.

- Почему совершили разбойное нападение?

- Я ничего не совершал.

- Вину вы не признаёте?

- Нет.

- Не раскаиваетесь?

- Нет.

- При каких обстоятельствах вы совершили преступление?

- Меня вообще там не было.



Возбуждено уголовное дело. Одного подозреваемого заключили под стражу, второй – под подпиской о невыезде.



