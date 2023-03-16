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В Иркутске задержали грабителей, напавших на доставщика еды

В Иркутске задержали грабителей, напавших на доставщика еды
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они угрожали ему ножом и перцовым баллончиком

15 марта в Иркутске напали на 21-летнего сотрудника службы доставки еды.

Он рассказал полицейским, что ночью двое неизвестных похитили у него дорогостоящий смартфон. Преступники угрожали перцовым баллончиком и ножом.

Молодой человек подробно описал приметы грабителей, после чего всем наружным нарядам незамедлительна была передана ориентировка.

- Двигаясь по улице Советская, экипаж дорожно-патрульной службы заметил двоих граждан, подходивших под описание. Их доставили в ОВД для установления личности. Среди предметов, находившихся у 24 и 32-летних мужчин, полицейские обнаружили нож, перцовый распылитель, а также залоговый билет, выданный одним из ломбардов. В ломбард подозреваемые сбыли похищенный гаджет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На допросе один из задержанных отрицал свою вину, заявив, что не знает, за что задержан.

- Почему задержаны сотрудниками полиции?
- Без понятия вообще.
- Почему совершили разбойное нападение?
- Я ничего не совершал.
- Вину вы не признаёте?
- Нет.
- Не раскаиваетесь?
- Нет.
- При каких обстоятельствах вы совершили преступление?
- Меня вообще там не было.

Возбуждено уголовное дело. Одного подозреваемого заключили под стражу, второй – под подпиской о невыезде.

разбойное нападение

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