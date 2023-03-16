Подозрительную находку обнаружили возле сидения
В столице Бурятии сегодня утром в 9:08 в трамвае обнаружили бесхозный пакет. Он стоял на полу возле сидения в середине вагона.
Инцидент произошёл на остановке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ. Дальше по маршруту трамвай не поехал, водитель нажал тревожную кнопку.
- В 9:15 сотрудники правоохранительных органов уже были на месте. В 9:16 пакет забрали, движение восстановили, - прокомментировали «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».
Как выяснил «Байкал-Daily», забытый пакет забрал собственник. Что находилось в пакете, точно неизвестно, но ничего опасного там не было.
Недавно росгвардейцев вызывали на почту. Поводом стал оставленный футляр со скрипкой и сумочка. После этого инцидента сотрудники Росгвардии в очередной раз призвали жителей и гостей Бурятии быть более бдительными и не оставлять без присмотра личные вещи.
Забытый пакет остановил движение трамваев в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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