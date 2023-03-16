В Улан-Удэ осудили мужчину, замывшего следы крови после убийства

Расправа произошла в его доме



36-летний улан-удэнец, заметавший следы убийства, предстал перед судом. Он признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ).



Мужчина стал свидетелем убийства, которое совершил его приятель.



- В феврале 2022 года к мужчине в гости пришли трое знакомых. Во время застолья между гостями произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры стал очевидцем убийства одного из присутствующих. Скрывая следы преступления, он замыл следы крови на полу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор вступил в законную силу.

