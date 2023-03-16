В Бурятии задержали четвёрку грабителей

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Жертвой уличных грабителей стал прохожий



Вечером на одной из улиц Закаменска четверо грабителей напали на прохожего. К нему подошли трое мужчин и женщина. Угрожая избить жертву, они отобрали у него деньги и сотовый телефон.



К поискам подозреваемого приступил патруль вневедомственной охраны.



- Посадив потерпевшего мужчину на борт служебного автомобиля, сотрудники приступили к отработке близлежащих улиц. Вскоре во дворе одного из домов росгвардейцы обнаружили группу граждан, которых потерпевший опознал как своих обидчиков. При наружном осмотре в кармане куртки одного из мужчин был обнаружен похищенный мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



48-летний ранее неоднократно судимый житель Закаменска был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался, что смартфон он отобрал, чтобы затем продать.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

