16 марта

15 марта

Популярное

В Бурятии задержали четвёрку грабителей

В Бурятии задержали четвёрку грабителей
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Жертвой уличных грабителей стал прохожий

Вечером на одной из улиц Закаменска четверо грабителей напали на прохожего. К нему подошли трое мужчин и женщина. Угрожая избить жертву, они отобрали у него деньги и сотовый телефон.

К поискам подозреваемого приступил патруль вневедомственной охраны.

- Посадив потерпевшего мужчину на борт служебного автомобиля, сотрудники приступили к отработке близлежащих улиц. Вскоре во дворе одного из домов росгвардейцы обнаружили группу граждан, которых потерпевший опознал как своих обидчиков. При наружном осмотре в кармане куртки одного из мужчин был обнаружен похищенный мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

48-летний ранее неоднократно судимый житель Закаменска был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался, что смартфон он отобрал, чтобы затем продать.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
грабеж Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии задержали четвёрку грабителей
В Бурятии задержали четвёрку грабителей
Происшествия, 16.03.2023
Жертвой уличных грабителей стал прохожий
Забайкалка продала украденный ноутбук за бесценок
Забайкалка продала украденный ноутбук за бесценок
Происшествия, 16.03.2023
Вырученные деньги она потратила на выпивку 
Устроившего резню жителя Бурятии приговорили к 16 годам
Устроившего резню жителя Бурятии приговорили к 16 годам
Происшествия, 15.03.2023
Он зарезал женщину и едва не убил сожителя матери
Улан-удэнец украл тележку из супермаркета
Улан-удэнец украл тележку из супермаркета
Происшествия, 15.03.2023
На тележку, которую мужчина вёз в приоткрытом багажнике, обратили внимание сотрудники ГИБДД
В Бурятии на трассе перевернулась Honda
В Бурятии на трассе перевернулась Honda
Происшествия, 15.03.2023
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Житель Иркутской области попался на контрабанде запрещённых препаратов
Житель Иркутской области попался на контрабанде запрещённых препаратов
Происшествия, 15.03.2023
Сильнодействующие вещества он приобрёл в интернете
Улан-удэнец похитил из скупки пистолет ради стрельбы по собакам
Улан-удэнец похитил из скупки пистолет ради стрельбы по собакам
Происшествия, 15.03.2023
Собаки, по словам мужчины, не дают ему спать  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^