Жертвой уличных грабителей стал прохожий
Вечером на одной из улиц Закаменска четверо грабителей напали на прохожего. К нему подошли трое мужчин и женщина. Угрожая избить жертву, они отобрали у него деньги и сотовый телефон.
К поискам подозреваемого приступил патруль вневедомственной охраны.
- Посадив потерпевшего мужчину на борт служебного автомобиля, сотрудники приступили к отработке близлежащих улиц. Вскоре во дворе одного из домов росгвардейцы обнаружили группу граждан, которых потерпевший опознал как своих обидчиков. При наружном осмотре в кармане куртки одного из мужчин был обнаружен похищенный мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
48-летний ранее неоднократно судимый житель Закаменска был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался, что смартфон он отобрал, чтобы затем продать.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
В Бурятии задержали четвёрку грабителей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Расправа произошла в его доме
Жертвой уличных грабителей стал прохожий
Автомобиль опрокинулся
Мать-садистку отправили в колонию
Вырученные деньги она потратила на выпивку
Возгорание случилось в подвале
Он зарезал женщину и едва не убил сожителя матери
На тележку, которую мужчина вёз в приоткрытом багажнике, обратили внимание сотрудники ГИБДД
Девушка предстала перед судом
Молодой человек пытался скрыться от суда
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Сильнодействующие вещества он приобрёл в интернете
Им грозит до 20 лет лишения свободы
Собаки, по словам мужчины, не дают ему спать
Слитки он закопал