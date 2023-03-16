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В Бурятии по вине водителя без прав пострадали две девушки

В Бурятии по вине водителя без прав пострадали две девушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобиль опрокинулся

Сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Виновником аварии стал водитель, севший за руль, несмотря на отсутствие прав.

- 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», не имеющий прав управления транспортными средствами, следуя по ул. Транспортной с. Челутай не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки1993 и 1996 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Обе девушки были госпитализированы в больницу.


ДТП

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