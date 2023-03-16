В Бурятии по вине водителя без прав пострадали две девушки

Автомобиль опрокинулся



Сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Виновником аварии стал водитель, севший за руль, несмотря на отсутствие прав.



- 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», не имеющий прав управления транспортными средствами, следуя по ул. Транспортной с. Челутай не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки1993 и 1996 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Обе девушки были госпитализированы в больницу.





