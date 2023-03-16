Автомобиль опрокинулся
Сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Виновником аварии стал водитель, севший за руль, несмотря на отсутствие прав.
- 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», не имеющий прав управления транспортными средствами, следуя по ул. Транспортной с. Челутай не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки1993 и 1996 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Обе девушки были госпитализированы в больницу.
В Бурятии по вине водителя без прав пострадали две девушки
Происшествия, Фото:
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