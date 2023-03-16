Жительница Иркутской области била детей табуретом и прижигала утюгом

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мать-садистку отправили в колонию



26-летняя жительница города Саянска признана виновной по двум статям уголовного кодекса: п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 «Истязание несовершеннолетних лиц», ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».



Следствием и судом установлено, что вечером 20 мая 2022 года на почве семейно-бытового конфликта девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своих детей 7 и 9 лет, в том числе нанесла старшему сыну удары табуретом по голове, а затем прижгла ему кожные покровы утюгом.



Дети с побоями и иными телесными повреждениями были доставлены в больницу.



- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности фигурантки к содеянному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Накануне суд признал женщину виновной в совершении преступлений, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

