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Жительница Иркутской области била детей табуретом и прижигала утюгом

Жительница Иркутской области била детей табуретом и прижигала утюгом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мать-садистку отправили в колонию

26-летняя жительница города Саянска признана виновной по двум статям уголовного кодекса: п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 «Истязание несовершеннолетних лиц», ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Следствием и судом установлено, что вечером 20 мая 2022 года на почве семейно-бытового конфликта девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своих детей 7 и 9 лет, в том числе нанесла старшему сыну удары табуретом по голове, а затем прижгла ему кожные покровы утюгом.

Дети с побоями и иными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности фигурантки к содеянному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Накануне суд признал женщину виновной в совершении преступлений, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Иркутская область дети истязание

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