Вырученные деньги она потратила на выпивку
У жителя посёлка Новая Чара в Каларском районе Забайкальского края из дома украли ноутбук. Его стоимость мужчина оценил в 60 тысяч рублей. Преступление произошло в то время, когда потерпевший находился в командировке. Вернувшись домой, он обнаружил разбитое окно на веранде и пропажу ноутбука.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась неоднократно судимая за кражи 39-летняя местная жительница. Женщина знала, что дом долгое время находится без присмотра. Украденный ноутбук она продала, выручив по её словам, 1000 рублей, которую потратила на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Воровке грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские изъяли ноутбук и вернули потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка продала украденный ноутбук за бесценок
Происшествия, Фото:
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