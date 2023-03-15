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Улан-удэнец украл тележку из супермаркета

Улан-удэнец украл тележку из супермаркета
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
На тележку, которую мужчина вёз в приоткрытом багажнике, обратили внимание сотрудники ГИБДД

58-летний улан-удэнец попался на кражи тележки из супермаркета. Мужчина стащил её с парковки магазина самообслуживания. Ущерб представители магазина оценили в 9,5 тысяч рублей.

А попался вор, когда вёз тележку в багажнике автомобиля – полностью она туда не поместилась, так что всё было прекрасно видно.

- Водителя, провозившего в приоткрытом багажнике авто тележку, на улице Николая Петрова днём 4 марта заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейских смутила красовавшаяся на ручке металлического изделия надпись с указанием на принадлежность к сети супермаркетов. Заподозрив неладное, они остановили иномарку и задали интересующий вопрос автолюбителю. Тот утверждал, что металлическая тележка – его собственная, пока не был доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Лишь в отделе полиции мужчина признался, что приехал к супермаркету, подвезя туда пассажирку по заявке сервиса такси. Приметив на парковке несколько тележек, он забрал одну из них. «Пригодится в быту», - объяснил мужчина.

К слову, сотрудники супермаркета даже не заметили пропажи, пока об этом им не сообщили полицейские. Сейчас тележка уже возвращена на место.

- Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок и ранее к уголовной ответственности не привлекался, - отметили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  
кража

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