В Улан-Удэ водителя, бившегося головой в машине ГИБДД, отправили в колонию









В итоге было возбуждено уголовное дело о повторном управление автомобилем в состоянии опьянения. Ведь молодой человек, как выяснилось, уже имеет судимость за аналогичное преступление, кроме того, он также судим за угон автомобиля.



Уголовное дело ушло в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ, однако обвиняемый скрылся. Его пришлось долго искать. А когда местонахождения установлено, автомобилиста поместили в следственный изолятор.



В судебном заседании сторона обвинения представила не только показания сотрудников ГИБДД, документы, но и видеозаписи, подтверждающие вину молодого человека.



Последний в суде раскаялся, вину признал в полном объёме.



- Суд принял во внимание все смягчающие наказание обстоятельства, однако, с учётом совершения преступления в период условного осуждения, а также неоднократного управления транспортным средством в состоянии опьянения, пришёл к выводу, что исправление виновного возможно только при реальном лишении свободы, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



В райсуде «Байкал-Dailу» уточнили, что молодой человек ранее было условно осуждён. Окончательно путём присоединения наказаний его приговорили к 1 году 8 месяцам колонии-поселении. Кроме того, он лишён водительских прав на 3 года 1 месяц.



