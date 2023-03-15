В Улан-Удэ водителя, бившегося головой в машине ГИБДД, отправили в колонию

Пьяный водитель, который бился головой в патрульном автомобиле ГИБДД, предстал перед судом в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл в январе 2022 года. Автоинспекторы остановили автомобиль «Тойота Карина» под управлением пьяного водителя. Для оформления протокола молодого человека пригласили в патрульный автомобиль. Там он внезапно стал агрессивным, начал угрожать сотрудникам ГИБДД. А после и вовсе начал биться головой о приборную панель. При этом обещал, что обвинит сотрудников в том, что они якобы его избили.
В то, что его действия снимает видеокамера в патрульной машине, он даже не поверил.
- Применили физическую силу! – заявлял молодой водитель.
- Нет. Это вы сами, на видеозаписи всё есть, - ответил ему сотрудник ГИБДД.
- Конечно, сам себя бью… Мне делать больше нечего. Да-да-да, я сейчас побои сниму… - угрожал водитель.
В итоге было возбуждено уголовное дело о повторном управление автомобилем в состоянии опьянения. Ведь молодой человек, как выяснилось, уже имеет судимость за аналогичное преступление, кроме того, он также судим за угон автомобиля.
Уголовное дело ушло в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ, однако обвиняемый скрылся. Его пришлось долго искать. А когда местонахождения установлено, автомобилиста поместили в следственный изолятор.
В судебном заседании сторона обвинения представила не только показания сотрудников ГИБДД, документы, но и видеозаписи, подтверждающие вину молодого человека.
Последний в суде раскаялся, вину признал в полном объёме.
- Суд принял во внимание все смягчающие наказание обстоятельства, однако, с учётом совершения преступления в период условного осуждения, а также неоднократного управления транспортным средством в состоянии опьянения, пришёл к выводу, что исправление виновного возможно только при реальном лишении свободы, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
В райсуде «Байкал-Dailу» уточнили, что молодой человек ранее было условно осуждён. Окончательно путём присоединения наказаний его приговорили к 1 году 8 месяцам колонии-поселении. Кроме того, он лишён водительских прав на 3 года 1 месяц.