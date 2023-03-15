Сильнодействующие вещества он приобрёл в интернете
В Иркутской области 26-летний житель города Усть-Илимск подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ.
Он не имеет специального сертификата, соответствующей фармацевтической лицензии, а также рецептов врача на легальное использование препарата. При этом купил запрещённые лекарственные вещества в интернете на сайте магазина, расположенного за рубежом.
- В ходе обыска по месту проживания злоумышленника транспортными полицейскими обнаружены флаконы с жидкостью и коробка с 50 таблетками, содержащими сильнодействующие вещества, общей массой почти 30 грамм. Они изъяты из незаконного оборота. Молодой человек пояснил, что препараты приобрёл для личного потребления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Житель Иркутской области попался на контрабанде запрещённых препаратов
Происшествия, Фото:
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