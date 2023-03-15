Житель Иркутской области попался на контрабанде запрещённых препаратов

Сильнодействующие вещества он приобрёл в интернете



В Иркутской области 26-летний житель города Усть-Илимск подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ.



Он не имеет специального сертификата, соответствующей фармацевтической лицензии, а также рецептов врача на легальное использование препарата. При этом купил запрещённые лекарственные вещества в интернете на сайте магазина, расположенного за рубежом.



- В ходе обыска по месту проживания злоумышленника транспортными полицейскими обнаружены флаконы с жидкостью и коробка с 50 таблетками, содержащими сильнодействующие вещества, общей массой почти 30 грамм. Они изъяты из незаконного оборота. Молодой человек пояснил, что препараты приобрёл для личного потребления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.



