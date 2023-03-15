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Улан-удэнец похитил из скупки пистолет ради стрельбы по собакам

Улан-удэнец похитил из скупки пистолет ради стрельбы по собакам
Происшествия, 
Собаки, по словам мужчины, не дают ему спать

13 марта в полицию поступило сообщение о грабеже в скупке в Советском районе Улан-Удэ.

Там посетитель попросил женщину-продавца показать ему пневматический пистолет. Осмотрев его, он попросту похитил оружие и скрылся. Испуганная сотрудница сообщила о происшедшем управляющему, а тот – в полицию.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого у него дома, когда он вместе с родственниками распивал спиртное. При этом алкоголь купили на деньги, вырученные от залога похищенного пистолета в другой ломбард.

Задержанный мужчина рассказал, что оружие он изначально планировал использовать для стрельбы по собакам. «Мешают мне спать по ночам», - заявил он.

Однако желание употребить спиртное оказалось сильнее.

- Ранее он привлекался к уголовной ответственности - за кражу, наркопреступление, а также преступления против жизни и здоровья. Злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ближайшее время похищенный пистолет будет изъят из другого ломбарда.
грабеж

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