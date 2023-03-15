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В Иркутской области осудили убийцу, утопившего жертву с грузом на ногах

В Иркутской области осудили убийцу, утопившего жертву с грузом на ногах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло 13 лет назад

В Иркутской области предстал перед судом житель Усть-Илимска, убивший знакомого в 2010 году.

В тот день компания мужчин распивала спиртные напитки на берегу реки.

- Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс палкой множественные удары по голове и телу своему знакомому. Затем злоумышленник ещё живого потерпевшего завернул в брезент, погрузил в моторную лодку, где привязав к его ногам гусеничный трак, сбросил в воду. Тело погибшего было обнаружено в реке в Красноярском крае, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Тогда правоохранительным органам найти убийцу не удалось.

Спустя время полицейские и следователи нашли, где скрывается подозреваемый. Он сам с 2015 года числился пропавшим без вести. Мужчину доставили в следственный отдел и допросили.

Суд назначил убийце 8 лет в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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