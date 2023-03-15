В Иркутской области осудили убийцу, утопившего жертву с грузом на ногах

Убийство произошло 13 лет назад



В Иркутской области предстал перед судом житель Усть-Илимска, убивший знакомого в 2010 году.



В тот день компания мужчин распивала спиртные напитки на берегу реки.



- Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс палкой множественные удары по голове и телу своему знакомому. Затем злоумышленник ещё живого потерпевшего завернул в брезент, погрузил в моторную лодку, где привязав к его ногам гусеничный трак, сбросил в воду. Тело погибшего было обнаружено в реке в Красноярском крае, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Тогда правоохранительным органам найти убийцу не удалось.



Спустя время полицейские и следователи нашли, где скрывается подозреваемый. Он сам с 2015 года числился пропавшим без вести. Мужчину доставили в следственный отдел и допросили.



Суд назначил убийце 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

