По предварительной версии, они погибли от суррогатного алкоголя
В Закаменском районе Бурятии установили продавцов суррогатного алкоголя, от которого, по всей видимости, погибли три человека.
О том, что торговцы смертельной отравой найдены, сообщили в районной группе «Закамна-инфо. 24/7».
Продавцы сами живут в Закаменске, у них изъяли жидкость с характерным запахом спирта. Теперь специалисты проведут сравнительные и химические исследования. По результатам экспертизы станет известна точная причина отравления.
Как сообщал «Байкал-Daily», тела погибших обнаружили в квартире 13 марта. Накануне компания там распивала спиртное, а на следующий день трёх из них (двух мужчин и женщины) обнаружили мёртвыми. Ещё одна женщина была госпитализирована в больницу.
На месте происшествия следователи нашли бутылку с остатками неизвестной жидкости с запахом спирта и осадком на дне.
Впрочем, в качестве ещё одной версии следствие рассматривает отравление угарным газом по неосторожности. В топке находились тлеющие угли, при этом заслонка дымохода была закрыта.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
В Бурятии нашли возможных виновников гибели трёх человек
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Слитки он закопал
Убийство произошло 13 лет назад
По предварительной версии, они погибли от суррогатного алкоголя
Женщина требовала через суд 100 тысяч рублей
Пенсионерка, поверив телефонным аферистам, отдала 200 тысяч рублей
Грабитель толкнул пенсионерку в сугроб
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Возгорание случилось из-за короткого замыкания
Мужчины ждали помощи на крыше иномарки
Позже водитель заявил, что «испугался»
Приговор вступил в законную силу
Причиной трагедии, вероятно, стала неосторожность при курении
Подростка попросили уйти «по-хорошему»
От него уже неделю нет никаких вестей
Женщина приклеила стикер на тумбу для афиш