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В Бурятии нашли возможных виновников гибели трёх человек

В Бурятии нашли возможных виновников гибели трёх человек
Происшествия, 
По предварительной версии, они погибли от суррогатного алкоголя

В Закаменском районе Бурятии установили продавцов суррогатного алкоголя, от которого, по всей видимости, погибли три человека.

О том, что торговцы смертельной отравой найдены, сообщили в районной группе «Закамна-инфо. 24/7».

Продавцы сами живут в Закаменске, у них изъяли жидкость с характерным запахом спирта. Теперь специалисты проведут сравнительные и химические исследования. По результатам экспертизы станет известна точная причина отравления.

Как сообщал «Байкал-Daily», тела погибших обнаружили в квартире 13 марта. Накануне компания там распивала спиртное, а на следующий день трёх из них (двух мужчин и женщины) обнаружили мёртвыми. Ещё одна женщина была госпитализирована в больницу.

На месте происшествия следователи нашли бутылку с остатками неизвестной жидкости с запахом спирта и осадком на дне.

Впрочем, в качестве ещё одной версии следствие рассматривает отравление угарным газом по неосторожности. В топке находились тлеющие угли, при этом заслонка дымохода была закрыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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