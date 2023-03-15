Покусанной собакой жительнице Бурятии выплатят 20 тысяч

Женщина требовала через суд 100 тысяч рублей



На жительницу Бурятии напала бездомная собака. Женщина была вынуждена за свой счёт покупать лекарства. А после она обратилась в суд с иском к администрации Иволгинского района о возмещении материального ущерба за потраченные деньги, а также компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.



- В обоснование требований указала, что ей причинён вред здоровью, выразившийся в физических и нравственных страданиях в результате нападения и укусов безнадзорной собаки. Нападение стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органом местного самоуправления полномочий по отлову беспризорных животных. При обращении истца к ответчику с претензией в досудебном порядке был получен отказ, - сообщили в пресс-службе районного суда.



В судебном заседании представитель администрации Иволгинского района исковые требования не признала. Юрист заявила, что отлов безнадзорных собак производится на основании заявок, и администрация района проводит все работы и мероприятия по отлову.



- Выслушав пояснения сторон, рассмотрев в совокупности, представленные в дело письменные доказательства, медицинские документы, подтверждающие причинённые истцу повреждения здоровья в результате укуса безнадзорной собаки, решением суда требования истца гр. Ф. удовлетворены частично. С администрации Иволгинского района взысканы материальный ущерб, судебные расходы и компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в суде.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

