В Иркутской области полицейские задержали дроппера

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пенсионерка, поверив телефонным аферистам, отдала 200 тысяч рублей



В Ангарске полицейские по горячим следам задержали так называемого дроппера (это человек, который занимается обналичиванием украденных мошенниками денег).



Жертвой мошенников стала 73-летняя пенсионерка. Её позвонила девушка, которая представилась внучкой. Она сообщила якобы о дорожно-транспортном происшествии, в котором является виновницей, и попросила у «бабушки» деньги для того, чтобы полицейские не возбуждали на неё уголовное дело. Поверив в легенду, пожилая женщина, выйдя на улицу, передала «курьеру» около 200 тысяч рублей.



Однако спустя некоторое время она поняла, что это обман, и обратилась в полицию



Оперативники установили личность дроппера и вскоре задержали его. Им оказался 33-летний житель Иркутска, который сразу же сознался в содеянном.



- Деятельность заключалась в том, чтобы я забирал некие посылки, из них вытаскивал деньги, пересчитывал и переводил на определённые счета. При этом я получал за это деньги в размере пяти процентов, - рассказал задержанный.



Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений.

