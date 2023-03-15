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Житель Иркутской области ограбил на улице 86-летнюю бабушку

Житель Иркутской области ограбил на улице 86-летнюю бабушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабитель толкнул пенсионерку в сугроб

86-летнюю жительницу посёлка Белореченский Усольского района Иркутской области ограбил уличный преступник. Он отнял кошелёк с деньгами.

Кошелёк с пятью тысячами рублей находился в кармане пальто бабушки. Когда она выходила из торгового павильона, её толкнул неизвестный. Пожилая женщина упала в сугроб и лишилась кошелька.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка опросили свидетелей инцидента и выяснили приметы подозреваемого. В тот же день оперативники установили причастность к данному происшествию ранее судимого 35-летнего местного жителя. При задержании он признался в совершении преступления и сообщил полицейским, что деньги потратил, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до семи лет колонии.
грабеж

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