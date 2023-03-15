Житель Иркутской области ограбил на улице 86-летнюю бабушку

Грабитель толкнул пенсионерку в сугроб



86-летнюю жительницу посёлка Белореченский Усольского района Иркутской области ограбил уличный преступник. Он отнял кошелёк с деньгами.



Кошелёк с пятью тысячами рублей находился в кармане пальто бабушки. Когда она выходила из торгового павильона, её толкнул неизвестный. Пожилая женщина упала в сугроб и лишилась кошелька.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка опросили свидетелей инцидента и выяснили приметы подозреваемого. В тот же день оперативники установили причастность к данному происшествию ранее судимого 35-летнего местного жителя. При задержании он признался в совершении преступления и сообщил полицейским, что деньги потратил, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до семи лет колонии.

