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У жителя Бурятии конфисковали Nissan за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали Nissan за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём

Житель села Курумкан, признанный виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, лишился своего Nissan Tiida.

Будучи подвергнутым административному наказанию в октябре 2021 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствованная на состояние опьянения, сельчанин вновь сел за руль пьяным. Сотрудники ГИБДД остановили его в ноябре 2022 года.

- Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Также на основании решения суда автомобиль осуждённого марки Nissan Tiida обращён в собственность государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.
автомобили алкогольное опьянение

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