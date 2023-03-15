У жителя Бурятии конфисковали Nissan за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



Житель села Курумкан, признанный виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, лишился своего Nissan Tiida.



Будучи подвергнутым административному наказанию в октябре 2021 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствованная на состояние опьянения, сельчанин вновь сел за руль пьяным. Сотрудники ГИБДД остановили его в ноябре 2022 года.



- Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Также на основании решения суда автомобиль осуждённого марки Nissan Tiida обращён в собственность государства.



Приговор пока не вступил в законную силу.

