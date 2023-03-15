Возгорание случилось из-за короткого замыкания
Вечером 14 марта в посёлке Татарский ключ Заиграевского района Бурятии загорелся двухквартирный дом. На момент прибытия пожарных огонь был внутри дома. Открытое пламя потушили за 27 минут.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросчётчика с распространением огня.
В результате пожара в доме огнём повреждены пол, стена и потолок на общей площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии потушили пожар в двухквартирном доме
Происшествия, Фото:
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