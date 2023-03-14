В Бурятии водитель «Ауди» сбил женщину с ребёнком и скрылся







- В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан полицейскими. По словам 56-летнего водителя «Ауди», место ДТП он покинул, потому что «испугался ответственности». В сентябре 2022 года сотрудниками ГИБДД он задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Тем не менее, будучи лишённым права управления транспортом, он снова сел за руль, - сообщили в МВД по Бурятии.



Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (пп. «б, в» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса).



Водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Полицейские Заиграевского района Бурятии задержали водителя, сбившего женщину и ребёнка и скрывшегося с места.Всё произошло вечером 2 марта на улице Трактовая в посёлке Онохой. Женщина вместе с шестилетней девочкой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. Обеих позже госпитализировали с травмами.Водитель не остановился и не оказал пострадавшим никакой помощи, а попросту уехал. В полицию он также не обратился.