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В Бурятии водитель «Ауди» сбил женщину с ребёнком и скрылся

В Бурятии водитель «Ауди» сбил женщину с ребёнком и скрылся
Происшествия, 
Позже водитель заявил, что «испугался»

Полицейские Заиграевского района Бурятии задержали водителя, сбившего женщину и ребёнка и скрывшегося с места.

Всё произошло вечером 2 марта на улице Трактовая в посёлке Онохой. Женщина вместе с шестилетней девочкой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. Обеих позже госпитализировали с травмами.

Водитель не остановился и не оказал пострадавшим никакой помощи, а попросту уехал. В полицию он также не обратился.

 
- В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан полицейскими. По словам 56-летнего водителя «Ауди», место ДТП он покинул, потому что «испугался ответственности». В сентябре 2022 года сотрудниками ГИБДД он задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Тем не менее, будучи лишённым права управления транспортом, он снова сел за руль, - сообщили в МВД по Бурятии.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (пп. «б, в» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса).

Водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ДТП

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