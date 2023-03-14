Президент Путин, вероятно, прилетит в Улан-Удэ только вечером

Сейчас его самолёты «проходят» Урал
Над Уральскими горами в настоящее время летят три Ил-96-300ПУ. На борту одного из них может находиться президент России.
Визит Владимира Путина в Бурятию пресс-служба кремля анонсировала вечером 13 марта.
Время полёта до Улан-Удэ более 3,5 часов. То есть президент окажется в Бурятии после семи вечера по местному времени.
Ранее в Улан-Удэ приземлился
Ту-204 из специального лётного отряда «Россия».
Причиной трагедии, вероятно, стала неосторожность при курении
Подростка попросили уйти «по-хорошему»
От него уже неделю нет никаких вестей
Женщина приклеила стикер на тумбу для афиш
Аферисты сообщили, что с её банковского счёта пытаются списать деньги
Там горит масляная установка
Мужчина не смог объяснить, зачем он это сделал
Несчастный случай произошёл у него дома
Тело нашли добровольные пожарные
В здании было сильное задымление
Мужчине назначили обязательные работы
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Мужчине придётся выплатить более 120 тысяч рублей
Девушка отвлекала внимание, а её спутник выносил товар
Взятку коммерческий директор передал руководителю муниципального учреждения