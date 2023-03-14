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Президент Путин, вероятно, прилетит в Улан-Удэ только вечером

Президент Путин, вероятно, прилетит в Улан-Удэ только вечером
Происшествия,  Фото:kremlin.ru

Сейчас его самолёты «проходят» Урал

Над Уральскими горами в настоящее время летят три Ил-96-300ПУ. На борту одного из них может находиться президент России. 

Визит Владимира Путина в Бурятию пресс-служба кремля анонсировала вечером 13 марта.

Время полёта до Улан-Удэ более 3,5 часов. То есть президент окажется в Бурятии после семи вечера по местному времени.

Ранее в Улан-Удэ приземлился Ту-204 из специального лётного отряда «Россия».
Путин визит президент России

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