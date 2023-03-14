Президент Путин, вероятно, прилетит в Улан-Удэ только вечером

Сейчас его самолёты «проходят» Урал

Над Уральскими горами в настоящее время летят три Ил-96-300ПУ. На борту одного из них может находиться президент России.

Визит Владимира Путина в Бурятию пресс-служба кремля анонсировала вечером 13 марта.

Время полёта до Улан-Удэ более 3,5 часов. То есть президент окажется в Бурятии после семи вечера по местному времени.