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В Забайкалье на пожаре нашли тело мужчины

В Забайкалье на пожаре нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Причиной трагедии, вероятно, стала неосторожность при курении

13 марта в селе Хапчеранга Кыринского района Забайкальского края загорелся частный дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 65-летнего мужчины.

- Возможной причиной гибели могла послужить неосторожность при курении в постели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Всего с начала года на пожарах погибли 33 забайкальца, что уже значительно больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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