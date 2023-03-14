Причиной трагедии, вероятно, стала неосторожность при курении
13 марта в селе Хапчеранга Кыринского района Забайкальского края загорелся частный дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 65-летнего мужчины.
- Возможной причиной гибели могла послужить неосторожность при курении в постели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Всего с начала года на пожарах погибли 33 забайкальца, что уже значительно больше, чем в аналогичный период прошлого года.
В Забайкалье на пожаре нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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