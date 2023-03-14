В Забайкалье на пожаре нашли тело мужчины

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Причиной трагедии, вероятно, стала неосторожность при курении



13 марта в селе Хапчеранга Кыринского района Забайкальского края загорелся частный дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 65-летнего мужчины.



- Возможной причиной гибели могла послужить неосторожность при курении в постели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Всего с начала года на пожарах погибли 33 забайкальца, что уже значительно больше, чем в аналогичный период прошлого года.



