Иркутянку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Женщина приклеила стикер на тумбу для афиш



Иркутянку признали виновной по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ» и оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Инцидент произошёл в сентябре 2022 года.



Согласно материалам дела, женщина возле остановки общественного транспорта приклеила на афишной рекламной тумбе стикер на глянцевой бумаге. В содержании была надпись, направленная на дискредитацию Вооружённых сил.



- Гражданка совершила в целях привлечения внимания окружающих граждан действия, направленные на призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых сил в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.



Постановление суда о штрафе вступило в законную силу.

