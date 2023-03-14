Женщина приклеила стикер на тумбу для афиш
Иркутянку признали виновной по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ» и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в сентябре 2022 года.
Согласно материалам дела, женщина возле остановки общественного транспорта приклеила на афишной рекламной тумбе стикер на глянцевой бумаге. В содержании была надпись, направленная на дискредитацию Вооружённых сил.
- Гражданка совершила в целях привлечения внимания окружающих граждан действия, направленные на призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых сил в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.
Постановление суда о штрафе вступило в законную силу.
Иркутянку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия, Фото:
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