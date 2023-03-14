В Улан-Удэ бесследно пропал 36-летний мужчина



Полицейские разыскивают 36-летнего жителя бурятской столицы Юрия Бояринова, который ушёл из дома на улице Маяковского и не вернулся. Последний раз – в прошлый вторник, 7 марта – его видели соседи. Мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы в субботу, 11-го.



Ранее улан-удэнец уже не раз уходил из дома. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали его приметы – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – 35-40 лет, рост – около 175 сантиметров, тёмно-русые волосы.



У пропавшего невнятная речь. На нём были чёрные брюки и коричневая дублёнка. При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении жителей республики просят позвонить в полицию по телефонам: 8-902-160-02-58, 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60 или 102 (112).



