В Иркутской области мошенники обманули диспетчера

Аферисты сообщили, что с её банковского счёта пытаются списать деньги
В Иркутской области жительнице города Усть-Кут, работающей диспетчером, позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что с её счёта пытаются списать деньги.
- Чтобы сохранить свои сбережения, он заставил потерпевшую продиктовать код, который поступит ей на телефон. Для того, чтобы войти в доверие, собеседник продиктовал точные реквизиты её банковского счета и остаток денег. Поверив лжесотруднику, она лишилась 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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