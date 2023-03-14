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В Иркутской области мошенники обманули диспетчера

Происшествия, 
Аферисты сообщили, что с её банковского счёта пытаются списать деньги

В Иркутской области жительнице города Усть-Кут, работающей диспетчером, позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что с её счёта пытаются списать деньги.

- Чтобы сохранить свои сбережения, он заставил потерпевшую продиктовать код, который поступит ей на телефон. Для того, чтобы войти в доверие, собеседник продиктовал точные реквизиты её банковского счета и остаток денег. Поверив лжесотруднику, она лишилась 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

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