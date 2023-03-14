Мужчина не смог объяснить, зачем он это сделал
Улан-удэнец предстал перед судом за проступок, совершённый на Мемориале Победы. Там мужчина повредил цветы.
Правонарушение попало на видеокамеру.
На суде он свою вину признал, раскаялся в содеянном. Что стало поводом для хулиганских действий он объяснить не смог, так как тогда находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «Нарушение общественного порядка». Ранее горожанин неоднократно привлекался к административной ответственности, совершал аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
Хулигану назначили арест на трое суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ хулиган испортил цветы на Мемориале Победы
Происшествия, Фото:
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