В Улан-Удэ хулиган испортил цветы на Мемориале Победы

Мужчина не смог объяснить, зачем он это сделал



Улан-удэнец предстал перед судом за проступок, совершённый на Мемориале Победы. Там мужчина повредил цветы.



Правонарушение попало на видеокамеру.



На суде он свою вину признал, раскаялся в содеянном. Что стало поводом для хулиганских действий он объяснить не смог, так как тогда находился в состоянии алкогольного опьянения.



Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «Нарушение общественного порядка». Ранее горожанин неоднократно привлекался к административной ответственности, совершал аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.



Хулигану назначили арест на трое суток.



Постановление суда не вступило в законную силу.

