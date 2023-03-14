В Бурятии ночной пожар унёс жизнь мужчины









По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.



В Главном управлении МЧС по Бурятии уточнили, что в январе и феврале по этой причине в республике произошло 18 пожаров. Погибли пять человек.



По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.В Главном управлении МЧС по Бурятии уточнили, что в январе и феврале по этой причине в республике произошло 18 пожаров. Погибли пять человек.

Ночью 15 марта в селе Алла Курумканского района Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь 62-летнего мужчины.На улице Кирова загорелся частный дом. Так как ближайшая пожарная часть находится в селе Улюнхан, первыми на место прибыли добровольные пожарные. Они сумели локализовать открытое горение.- В ходе тушения добровольные пожарные в доме возле печи обнаружили погибшего мужчину 1960 года рождения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.