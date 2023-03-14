В Бурятии ночной пожар унёс жизнь мужчины

Тело нашли добровольные пожарные
Ночью 15 марта в селе Алла Курумканского района Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь 62-летнего мужчины.
На улице Кирова загорелся частный дом. Так как ближайшая пожарная часть находится в селе Улюнхан, первыми на место прибыли добровольные пожарные. Они сумели локализовать открытое горение.
- В ходе тушения добровольные пожарные в доме возле печи обнаружили погибшего мужчину 1960 года рождения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.
В Главном управлении МЧС по Бурятии уточнили, что в январе и феврале по этой причине в республике произошло 18 пожаров. Погибли пять человек.
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Тело нашли добровольные пожарные
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