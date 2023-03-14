В Бурятии горела библиотека

В здании было сильное задымление
Вечером 14 марта в селе Ушхайта Кижингинского района Бурятии произошёл пожар в библиотеке.
Когда пожарные прибыли на место, внутри библиотеки было сильное задымление.
Открытый огонь ликвидировали за 47 минут.
В результате пожара библиотечный фонд не пострадал.
- Внутри здания на площади 32 кв.м. огнём повреждён декоративный потолок, брусовая стена и декоративная обшивка панелей, продуктами горения закопчена мебель. Общая площадь возгорания составила 50 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки, ведущей к электрообогревателю.
Несчастный случай произошёл у него дома
Тело нашли добровольные пожарные
В здании было сильное задымление
Мужчине назначили обязательные работы
Он взял деньги и строительный инструмент
Мужчине придётся выплатить более 120 тысяч рублей
Девушка отвлекала внимание, а её спутник выносил товар
Взятку коммерческий директор передал руководителю муниципального учреждения
Пенсионерка собиралась перевести деньги на «безопасный счёт»
В результате происшествия разрушено пять квартир
По словам очевидцев, он даже не смог сдержать крик
Местные жители заявили, что у них каждый день исчезает по одной домашней птице
Сумочку в машине забыла супруга мужчины
Материалы переданы в полицию
Уже произошло шесть лесных пожаров на площади 100 га