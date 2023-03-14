В Бурятии горела библиотека









Вечером 14 марта в селе Ушхайта Кижингинского района Бурятии произошёл пожар в библиотеке.Когда пожарные прибыли на место, внутри библиотеки было сильное задымление.Открытый огонь ликвидировали за 47 минут.В результате пожара библиотечный фонд не пострадал.- Внутри здания на площади 32 кв.м. огнём повреждён декоративный потолок, брусовая стена и декоративная обшивка панелей, продуктами горения закопчена мебель. Общая площадь возгорания составила 50 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки, ведущей к электрообогревателю.