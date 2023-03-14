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В Иркутской области руководитель железнодорожного предприятия получил взятку от майнеров

В Иркутской области руководитель железнодорожного предприятия получил взятку от майнеров
Происшествия,  Фото:из архива
Он взял деньги и строительный инструмент

В Усть-Илимске бывший руководитель предприятия железнодорожного транспорта признан виновным в получении взятки за установку майнингового оборудования. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- Обвиняемый с мая по декабрь 2021 года за незаконное размещение на территории предприятия и подключение к электросетям майнингового оборудования в качестве взятки получил 74 тысячи рублей и строительный инструмент стоимостью более шести тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Кроме того, в течение двух лет мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных корпорациях, компаниях и предприятиях.

Приговор в законную силу пока не вступил.
взятка

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