Он взял деньги и строительный инструмент
В Усть-Илимске бывший руководитель предприятия железнодорожного транспорта признан виновным в получении взятки за установку майнингового оборудования. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
- Обвиняемый с мая по декабрь 2021 года за незаконное размещение на территории предприятия и подключение к электросетям майнингового оборудования в качестве взятки получил 74 тысячи рублей и строительный инструмент стоимостью более шести тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Кроме того, в течение двух лет мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных корпорациях, компаниях и предприятиях.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Иркутской области руководитель железнодорожного предприятия получил взятку от майнеров
Происшествия, Фото:
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