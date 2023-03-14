В Бурятии рабочий уничтожил деревья, чтобы расчистить путь к карьеру

Мужчине придётся выплатить более 120 тысяч рублей



В городе Северобайкальск в Бурятии предстал перед судом работник, трудившийся в карьере на добыче песчано-гравийной смеси. Его признали виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере».



- 22 июля 2022 года гражданин с целью проведения работ по погрузке щебеночного-песчаного грунта, для беспрепятственного проезда экскаватора к карьеру ПГС, уничтожил до степени прекращения роста 62 сосны и лиственницы. Размер ущерба составил 122,4 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры



Мужчина частично признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с возмещением ущерба государству в размере 122,4 тыс. руб.



