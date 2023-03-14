Мужчине придётся выплатить более 120 тысяч рублей
В городе Северобайкальск в Бурятии предстал перед судом работник, трудившийся в карьере на добыче песчано-гравийной смеси. Его признали виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере».
- 22 июля 2022 года гражданин с целью проведения работ по погрузке щебеночного-песчаного грунта, для беспрепятственного проезда экскаватора к карьеру ПГС, уничтожил до степени прекращения роста 62 сосны и лиственницы. Размер ущерба составил 122,4 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры
Мужчина частично признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с возмещением ущерба государству в размере 122,4 тыс. руб.
В Бурятии рабочий уничтожил деревья, чтобы расчистить путь к карьеру
Происшествия, Фото:
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