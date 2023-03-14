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В Чите работник обвиняет во взрыве газа в многоэтажке

В Чите работник обвиняет во взрыве газа в многоэтажке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
В результате происшествия разрушено пять квартир

Мастеру службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз» следователи предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека.

- По версии следствия, 9 марта обвиняемый, который в силу должностной инструкции был обязан руководствоваться правилами промышленной безопасности опасных объектов, отдал распоряжение подчинённым работникам подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в дом по адресу: город Чита, улица Боровая, 6. При этом, обвиняемый достоверно знал о том, что специалистами обследованы не все квартиры указанного дома из-за отсутствия в них жильцов, не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир жилого дома. В результате инцидента маленькому мальчику причинён тяжкий вред здоровью, собственникам жилья нанесён имущественный вред.

Сегодня следователи задержали обвиняемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

- В рамках расследования уголовного дела следователи провели большое количество следственных действий. Допрошено свыше сотни свидетелей, потерпевшими признано более 25 человек. Проведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее председатель СК России поставил ход расследования этого уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Чита газ

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