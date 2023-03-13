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Забайкалец устроил пожар на кладбище

Забайкалец устроил пожар на кладбище
Происшествия, 
Мужчина хотел разогреть землю перед тем, как копать могилу

В посёлке Агинское Забайкальское края произошёл пожар на кладбище. Нарушителя удалось установить. Им оказался местный житель, который разжёг костёр, чтобы разогреть землю для копки могилы.

- Мужчина решил сделать пожог для копки могилы, но огонь быстро перекинулся на сухую траву. Забайкалец предпринял попытку самостоятельно потушить пожар, но при таком сильном ветре и отличной горимости сухой растительности у него ничего не получилось, он вызвал пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

В итоге пожар распространился на площади двух гектаров. А на виновника произошедшего составили протокол об административном правонарушении, и теперь мужчину ждёт штраф.

пожар

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