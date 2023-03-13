Владелец кошелька сам отдал его незнакомцу
Днём 13 марта в отдел полиции по Октябрьскому району позвонил 67-летний житель Улан-Удэ, которого ограбили. Преступник сбежал с кошельком пенсионера,
- Мужчины познакомились у торговой точки, где потерпевший употреблял алкоголь. Первый раз он попросил 46-летнего собутыльника сходить за «добавкой», протянув ограниченную сумму. Во второй – отдал уже кошелёк с деньгами в сумме около 8 тысяч рублей. С ним и скрылся подозреваемый, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские нашли и задержали грабителя. К этому времени мужчина деньги уже потратил, а от портмоне избавился.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Отметим, горожанин также привлекается к уголовной ответственности за другое преступление, а именно, кражу.
Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Происшествия, Фото:
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