13 марта

12 марта

Популярное

Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком

Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владелец кошелька сам отдал его незнакомцу

Днём 13 марта в отдел полиции по Октябрьскому району позвонил 67-летний житель Улан-Удэ, которого ограбили. Преступник сбежал с кошельком пенсионера,

- Мужчины познакомились у торговой точки, где потерпевший употреблял алкоголь. Первый раз он попросил 46-летнего собутыльника сходить за «добавкой», протянув ограниченную сумму. Во второй – отдал уже кошелёк с деньгами в сумме около 8 тысяч рублей. С ним и скрылся подозреваемый, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские нашли и задержали грабителя. К этому времени мужчина деньги уже потратил, а от портмоне избавился.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Отметим, горожанин также привлекается к уголовной ответственности за другое преступление, а именно, кражу.

грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Происшествия, 13.03.2023
Владелец кошелька сам отдал его незнакомцу
Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Происшествия, 13.03.2023
Пожилая женщина получила множество ударов ножом в грудь
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 13.03.2023
Пострадавшую доставили в больницу
В Улан-Удэ поймали похитителя виски и бурбона
В Улан-Удэ поймали похитителя виски и бурбона
Происшествия, 13.03.2023
Вора поймали, когда он вновь пришёл в магазин
В Бурятии большегруз занесло на федеральной трассе
В Бурятии большегруз занесло на федеральной трассе
Происшествия, 13.03.2023
Водитель машины не справился с управлением
В Бурятии курильщик спалил 80 центнеров сена
В Бурятии курильщик спалил 80 центнеров сена
Происшествия, 13.03.2023
Пожар произошёл на территории личного подсобного хозяйства
В Бурятии выросло число изнасилований
В Бурятии выросло число изнасилований
Происшествия, 13.03.2023
Статистику о преступности в республике представила прокуратура
На севере Бурятии горел частный дом
На севере Бурятии горел частный дом
Происшествия, 13.03.2023
При пожаре никто не пострадал
В Бурятии виновник крупного ДТП сядет на три года
В Бурятии виновник крупного ДТП сядет на три года
Происшествия, 13.03.2023
В аварии пострадали пять человек, включая водителя
В Иркутске прохожие спасли четырёх детей на страшном пожаре
Происшествия, 12.03.2023
Герои не стали дожидаться приезда пожарных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^