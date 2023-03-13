Жителей попросили ограничить выход в лес
Накануне в районе посёлка Антипиха города Чита был замечен медведь. По словам очевидцев, его видели выше домов по улице Боровая.
- Просим ограничить выход в лес и проинформировать своих детей о недопущении прогулок в лесном массиве. В случае обнаружения опасного животного просим оперативно сообщать информацию по номеру 112, - сообщила вчера пресс-служба администрации Читы.
В микрорайоне Читы заметили медведя
Происшествия, Фото:
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