Пострадавшую доставили в больницу
Сегодня около 12 часов дня в посёлке Горького в Улан-Удэ сбили 51-летнюю женщину. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулём автомобиля Toyota Camry находился 57-летний мужчина.
- Водитель, следуя по улице Бабушкина в направлении улицы Терешковой, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода-женщину 1972 года рождения. В результате ДТП пешеход доставлена в больницу. В настоящий момент отпущена домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром недалеко от посёлка Горный в Кабанском районе Бурятии во время снегопада произошло ДТП. На 335-м километре федеральной трассы большегрузный автомобиль врезался в бетонное ограждение.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, Фото:
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