В Улан-Удэ поймали похитителя виски и бурбона

Вора поймали, когда он вновь пришёл в магазин



Полиция задержала 29-летнего улан-удэнца, который украл из магазина самообслуживания дорогой алкоголь.



Вечером 7 марта мужчина стащил из супермаркета виски и бурбон. Четыре бутылки он спрятал в карманах, а также пронёс под курткой. Не оплатив, он спокойно прошёл мимо кассы.



Ущерб составил около шести тысяч рублей.



- Наутро, вспомнив об удавшейся афере, злоумышленник в поисках спиртного решил её повторить. Однако со спрятанными алкогольными напитками у выхода был остановлен работниками магазина. Сотрудники торговой точки узнали в посетителе вчерашнего вора и сообщили о противоправных действиях в полицию. Гражданин для разбирательства был доставлен в орган внутренних дел, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода он не имеет.



Возбуждены уголовные дела о краже и покушении на кражу.

