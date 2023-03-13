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В Улан-Удэ поймали похитителя виски и бурбона

В Улан-Удэ поймали похитителя виски и бурбона
Происшествия, 
Вора поймали, когда он вновь пришёл в магазин

Полиция задержала 29-летнего улан-удэнца, который украл из магазина самообслуживания дорогой алкоголь.

Вечером 7 марта мужчина стащил из супермаркета виски и бурбон. Четыре бутылки он спрятал в карманах, а также пронёс под курткой. Не оплатив, он спокойно прошёл мимо кассы.

Ущерб составил около шести тысяч рублей.

- Наутро, вспомнив об удавшейся афере, злоумышленник в поисках спиртного решил её повторить. Однако со спрятанными алкогольными напитками у выхода был остановлен работниками магазина. Сотрудники торговой точки узнали в посетителе вчерашнего вора и сообщили о противоправных действиях в полицию. Гражданин для разбирательства был доставлен в орган внутренних дел, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода он не имеет.

Возбуждены уголовные дела о краже и покушении на кражу.
кража

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