Возле улан-удэнского бара компания жестоко избила молодого человека









Под утро 11 марта в одном из баров в Октябрьском районе Улан-Удэ между посетителями вспыхнул конфликт. Чтобы выяснить отношения, молодые люди вышли на улицу, где вскоре затеяли драку.Видео с камеры наблюдения опубликовали в паблике «Аноним 03», здесь же коротко описали произошедшее.«Молодой человек подошёл к уснувшему за соседним столом мужчине и начал будить его, ударяя ладонями по лицу. За мужчину вступился друг. В ответ на это он начал его избивать. В конфликт вмешались друзья молодого человека. Сотрудники заведения вызвали наряд вневедомственной охраны», - рассказали очевидцы.В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что два экипажа вневедомственной охраны выезжали по сигналу сработавшей кнопки тревожной сигнализации, установленной в увеселительном заведении. Сотрудники вызвали росгвардейцев как раз из-за потасовки.- На момент прибытия росгвардейцев нарушения порядка не зафиксировано, на земле возле заведения лежал молодой человек. Сотрудники Росгвардии совместно с очевидцами оказали ему первую доврачебную помощь, перебинтовали голову и вызвали скорую помощь. После осмотра врачей молодой человек от госпитализации отказался, - сообщили в пресс-службе ведомства.Избитому парню 23 года. Правоохранителям он заявил, что претензий к своим обидчикам не имеет. Отметим, участники конфликта сотрудникам Росгвардии сопротивления не оказывали.