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В Бурятии курильщик спалил 80 центнеров сена

В Бурятии курильщик спалил 80 центнеров сена
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл на территории личного подсобного хозяйства

Днём 12 марта в местности Яган, вблизи села Селендума Селенгинского района Бурятии сгорело 80 центнеров сена.

Когда пожарные прибыли на место, на территории личного подсобного хозяйства полыхали 40 рулонов сена. В 50-ти метрах от возгорания находились жилые дома.

Открытый огонь был ликвидирован в течение 57 минут.

- В результате пожара огнем уничтожено 80 центнеров сена на площади 150 кв.м. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, огонь возник из-за непотушенной сигареты, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

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