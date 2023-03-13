В Бурятии курильщик спалил 80 центнеров сена

Пожар произошёл на территории личного подсобного хозяйства



Днём 12 марта в местности Яган, вблизи села Селендума Селенгинского района Бурятии сгорело 80 центнеров сена.



Когда пожарные прибыли на место, на территории личного подсобного хозяйства полыхали 40 рулонов сена. В 50-ти метрах от возгорания находились жилые дома.



Открытый огонь был ликвидирован в течение 57 минут.



- В результате пожара огнем уничтожено 80 центнеров сена на площади 150 кв.м. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, огонь возник из-за непотушенной сигареты, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



