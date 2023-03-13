В Бурятии большегруз занесло на федеральной трассе









ДТП произошло утром 13 марта недалеко от посёлка Горный в Кабанском районе Бурятии. На 335-м километре федеральной трассы большегрузный автомобиль врезался в бетонное ограждение. Там пришлось ввести реверсивное движение.В группе «Кабанск-инфо.24/7» уточнили, что водитель машины ехал в сторону Иркутска. Он не учёл погодные условия и не справился с управлением. В итоге автомобиль занесло, и мужчина совершил наезд на ограждение. Авария обошлась без пострадавших.