ДТП произошло утром 13 марта недалеко от посёлка Горный в Кабанском районе Бурятии. На 335-м километре федеральной трассы большегрузный автомобиль врезался в бетонное ограждение. Там пришлось ввести реверсивное движение.
В Бурятии большегруз занесло на федеральной трассе
Происшествия, Фото:
Водитель машины не справился с управлением
ДТП произошло утром 13 марта недалеко от посёлка Горный в Кабанском районе Бурятии. На 335-м километре федеральной трассы большегрузный автомобиль врезался в бетонное ограждение. Там пришлось ввести реверсивное движение.
В группе «Кабанск-инфо.24/7» уточнили, что водитель машины ехал в сторону Иркутска. Он не учёл погодные условия и не справился с управлением. В итоге автомобиль занесло, и мужчина совершил наезд на ограждение. Авария обошлась без пострадавших.
ДТП произошло утром 13 марта недалеко от посёлка Горный в Кабанском районе Бурятии. На 335-м километре федеральной трассы большегрузный автомобиль врезался в бетонное ограждение. Там пришлось ввести реверсивное движение.
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