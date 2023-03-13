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В Бурятии большегруз занесло на федеральной трассе

В Бурятии большегруз занесло на федеральной трассе
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Водитель машины не справился с управлением

ДТП произошло утром 13 марта недалеко от посёлка Горный в Кабанском районе Бурятии. На 335-м километре федеральной трассы большегрузный автомобиль врезался в бетонное ограждение. Там пришлось ввести реверсивное движение.


В группе «Кабанск-инфо.24/7» уточнили, что водитель машины ехал в сторону Иркутска. Он не учёл погодные условия и не справился с управлением. В итоге автомобиль занесло, и мужчина совершил наезд на ограждение. Авария обошлась без пострадавших.

ДТП

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