В Улан-Удэ взрывотехников вызвали на почту из-за скрипки

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Посетителей и работников эвакуировали



В Улан-Удэ подозрительный предмет в отделении почты, на осмотр которого вызвали взрывотехников, оказался скрипкой.



Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, вечером поступило сообщение о том, что в операционном зале отделения почты на улице Терешковой лежат бесхозные сумочка и футляр.



Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место. Они оцепили прилегающую территорию и эвакуировали людей.



Сотрудники группы разминирования ОМОН осмотрели дамскую сумочку и футляр от музыкального инструмента. Внутри лежали скрипка и личные вещи.



Находку передали полицейским для дальнейшего поиска собственника.



Сотрудники Росгвардии призвали жителей и гостей Бурятии быть более бдительными и не оставлять без присмотра личные вещи.



