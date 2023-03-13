Посетителей и работников эвакуировали
В Улан-Удэ подозрительный предмет в отделении почты, на осмотр которого вызвали взрывотехников, оказался скрипкой.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, вечером поступило сообщение о том, что в операционном зале отделения почты на улице Терешковой лежат бесхозные сумочка и футляр.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место. Они оцепили прилегающую территорию и эвакуировали людей.
Сотрудники группы разминирования ОМОН осмотрели дамскую сумочку и футляр от музыкального инструмента. Внутри лежали скрипка и личные вещи.
Находку передали полицейским для дальнейшего поиска собственника.
Сотрудники Росгвардии призвали жителей и гостей Бурятии быть более бдительными и не оставлять без присмотра личные вещи.
В Улан-Удэ взрывотехников вызвали на почту из-за скрипки
Происшествия, Фото:
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