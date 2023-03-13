В Бурятии выросло число изнасилований

Статистику о преступности в республике представила прокуратура



Число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование в Бурятии за первые два месяца 2023 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из статистики прокуратуры республики.



- Возросло число изнасилований и покушений на изнасилование (+20 %), мошенничеств (+32,8 %), вымогательств (+157,1 %), преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) биологических ресурсов (+37,5 %), - сообщили в прокуратуре.



В то же время в целом количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось почти на 9%. Число убийств и покушений на убийство сократилось на 34 %.



Грабежей стало меньше на 11%, краж – на 7,9%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 14, %, оружия – на 46%. Зарегистрировано также меньше незаконных рубок деревьев – на 18%.



- Незначительно снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-0,4 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,5 %. Возросло на 24,6 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, - отметили в прокуратуре.



Всего в январе-февраля в Бурятии зарегистрировано 2 848 преступлений, что на 4,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.

